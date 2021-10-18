İŞKUR 1 milyon kişiyi işle buluşturdu

İŞKUR’a bu yılın Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 422 bin açık iş başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörden geldi. Sektör itibarıyla en fazla açık iş 631 bin ilanla imalat sanayisinden alındı.



En fazla işe yerleştirme satış, turizm ve konfeksiyonda

Eylül ayında 206 bin 546 kişiyi işle buluşturan Kurum, 1 Ocak-15 Ekim arasında ise toplam 1 milyon 36 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti. En fazla işe yerleştirmeler; satış danışmanı, turizm ve otelcilik elemanı ile konfeksiyon işçiliği mesleklerinde oldu. İş yerleştirmede İstanbul yaklaşık 170 bin kişiyle ilk sırada yer alırken, İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Gaziantep, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Mersin ve Samsun izledi.

