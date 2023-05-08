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İnşaat malzemeleri üretimi azaldı

Sektörel Haberler 08.05.2023, 21:47
İnşaat malzemeleri üretimi azaldı

İnşaat malzemesi sektörünün çatı ku­ruluşu Türkiye İnşaat Malzemesi Sa­nayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tara­fından her ay hazırlanan Aylık Sektör Raporu’nun Nisan 2023 sonuçları açıklandı.

Rapora göre 2023’ün şubat ayında in­şaat malzemeleri sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 azaldı. İnşaat malzemeleri sa­nayisindeki 22 alt sektörün 15’inde üretim gerilerken 7’sinde ise üretim arttı. En yük­sek artış yüzde 35,6 ile metal kapı ve pen­cere sektöründe yaşanırken, ikinci sırada yüzde 23,3 artış ile ahşap inşaat malzeme­leri, üçüncü sırada ise yüzde 15,3 ile elek­trikli aydınlatma ekipmanları yer aldı.

Şubat ayında üretimde en yüksek geri­leme yaşanan alt sektör yüzde 30,8 ile demir çelikten inşaat ürünleri olurken, çi­mento üretimi de yüzde 27,6’lık düşüşle ikinci sırada yer aldı. Parke ve yer döşeme­leri yüzde 19 ile en çok düşüş görülen üçüncü sektör oldu. Yüzde 16,6 ile seramik kaplama malzemeleri ise dördüncü sırada yer aldı.

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