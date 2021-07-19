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İnşaat maliyetlerinde artış sürüyor
Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.
Sektörel Haberler 19.07.2021, 22:07
Buna göre, inşaat maliyet endeksi mayısta aylık bazda yüzde 4,41, yıllık bazda yüzde 39,56 yükseldi.
Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 6,32 artarken işçilik endeksi yüzde 0,03 azaldı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 49,45, işçilik endeksi yüzde 19,97 artış gösterdi.
Bina inşaatı maliyet endeksi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 4,42, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,16 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 6,50 artarken işçilik endeksi yüzde 0,26 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,89, işçilik endeksi yüzde 20,24 artış kaydetti.
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