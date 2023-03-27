İMO Bursa Şubesi yeni yapı denetim modeli önerilerini açıkladı

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı tüm Şubelerde Yapı Denetim Sistemi hakkında, ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

İMO Bursa Şubesi’nden yapılan açıklamada 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ile kurgulanan sistemde, denetim hizmetinin “kamu­sal” niteliğinin yok sayılıp, denetim hizmetinin ti­carileştirildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, yapı denetim hizmetinin piyasa dengelerine ve serbest piyasanın rekabetçi koşullarına terk edilemeye­ceği vurgulandı. Mevcut sistemin asli unsurları olan yapı denetim kuruluşlarının doğası gereği kâr amaçlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, mev­cut Yapı Denetim Yasasının öngördüğü, ticari yanı ağır basan yapı denetim şirketi modeli yerine; uz­manlık ve yapılan işin önemini ve sorumluluğunu bilen yapı denetçilerinin etkinliğine dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni bir denetim süreci modelinin hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi.