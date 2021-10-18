İki güçlü dernek buluştu

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ve yönetim kurulu üyeleri, BUSİAD Evi’nde gerçekleşen ziyarette, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleşen birliktelikte ekonomik gelişmeler ve gündeme dair konular da konuşuldu. Ziyarette yer alan BALKANTÜRKSİAD ve BUSİAD yöneticileri, kendi sektörlerinin son durumuyla ilgili bilgilendirmeler de yaptı.

Ziyaret, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir’in günün anısına BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay’a takdim ettiği plaket ile son buldu.

