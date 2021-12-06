İhracatta “Made in Türkiye” dönemi

Türkiye’nin ihracattaki marka gücünü artırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni bir adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan Genelge’de ihraç ürünlerinde “Made in Türkiye” ibaresi kullanılacağı açıklandı.Marka Olarak “Türkiye” İbaresinin Kullanımı ile İlgili 2021/24 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 04 Aralık 2021 Tarihli ve 31679 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Türkiye” çatı marka olacak

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde “Yurt içi ve dışında sürdürülen çalışmalarda; Türk milletinin köklü tarihinden gelen değerlerine büyük bir özen gösterilerek, “Türkiye” markası ulusal ve uluslararası mecrada ülkemizin çatı markası olarak kabul edilmiştir” ifadelerine yer verildi. “Türkiye” ibaresinin Türk milletinin kültür, medeniyet ve değerlerini en iyi şekilde temsil ve ifade ettiği belirtilen Genelge’de şu açıklamalara yer verildi: “İhraç ürünlerimizde “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresi kullanılmaya başlanarak, ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz ‘Türkiye’ ibaresi ile tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda Devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin ‘Türkiye’ markası altında temsili hedeflenmektedir.”

Uluslararası ilişkilerde gerekli özen gösterilecek

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nde, Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında; başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere, her türlü faaliyet ve yazışmalarda “Turkey”, “Turkei”, “Turquie” vb. ibareler yerine “Türkiye” ibaresinin kullanımına gerekli hassasiyet gösterileceği bilgisine yer verildi.