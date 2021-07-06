İhracatta dört dörtlük rekor

Yılın ilk yarısında 105 milyar dolar ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla haziran ayı ve yılın ilk yarısına ait geçici dış ticaret verilerini, Ankara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı. Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre haziran ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 47 artışla, 19 milyar 773 milyon dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı oldu. Haziran dışında, geçtiğimiz yılın aynı dönemlerine göre ikinci çeyrekte yüzde 70 artışla, 55 milyar 38 milyon dolar; yılın ilk yarısında yüzde 40 artışla, 104 milyar 982 milyon dolar; son 12 ayda 199 milyar 567 milyon dolarla da tüm zamanların ihracat rekoruna imza atıldı. Bursa 1 milyar 241 milyon 800 bin dolar ihracatla, haziranda en fazla ihracat yapan üçüncü il oldu.

Hedef 200 milyar doların üstü

Bu yılın ilk beş ayında ihracatta sergilenen güçlü performansın, haziran ayında artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Muş, “Haziran ayı ihracatımız geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 47 artışla 19,8 milyar dolara yükselmiştir. Bu sayede ilk altı ayda ihracatımızı, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 40 artışla 105 milyar dolar seviyesine taşımış durumdayız. Söz konusu değerler hem aylık hem çeyreklik hem de altı aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat tutarlarıdır.” diye konuştu.Muş, son 12 aylık ihracat değerinin 199 milyar 567 milyon dolar ile bugüne kadar gerçekleşen “en yüksek 12 aylık ihracat” olduğuna işaret ederek, “Normalleşme adımlarıyla Orta Vadeli Program’da yer alan 2022 hedefi olan 198 milyarı da aşıp ihracatımızı 200 milyar doların çok daha ötesine taşıyacağımıza inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, “Açıkladığımız rakamla beraber ihracatımız, aylık, çeyreklik, 6 aylık ve yıllık ihracat rekorlarını kırarak son 12 ayda 200 milyar dolar sınırına dayandı. İnşallah önümüzdeki ay bu sınırı da aşacağız. 200 milyar dolar, uzun bir süredir hayalini kurduğumuz rakamdı.” dedi.

Haziran ayında en yüksek ihracat 2 milyar 370 milyon 391 bin dolarlık ihracatla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gerçekleştirdi. Bunu 2 milyar 352 milyon 248 bin dolarla otomotiv endüstrisi ile 2 milyar 25 milyon 837 bin dolarla çelik sektörleri takip etti.

Bursa ihracatını yüzde 33,5 artırdı

Bursa’nın ihracatı haziran ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 artış göstererek 1 milyar 241 milyon 800 bin dolar oldu. Yılın ilk 6 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 35,7 artıran Bursa, bu dönemde 7 milyar 473 milyon 73 bin dolarlık dış satış rakamına ulaştı. Bursa bu rakamlarla hem aylık hem de 6 aylık dönemde İstanbul ve Kocaeli’nin ardından en fazla ihracat yapan

Bursa’da da bu dönemde en fazla ihracatı 492 milyon 144 bin dolarlık ihracatla otomotiv sektörü gerçekleşti. Otomotivi, 155 milyon 874 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon ile 108 milyon 883 bin dolarla tekstil takip etti.

En dikkat çekici artış kuru meyvede

Yılın ilk 6 aylık verileri incelendiğinde Bursa’da ihracatta en dikkat çekici artış kuru meyve ve mamullerinde gerçekleşti. Sektör bu dönemde ihracatını yüzde 73,9 artırarak 1 milyon 210 bin dolarlık dış satış gerçekleştirdi. Gemi ve yat sektörü de geçen yılın ilk 6 ayına göre ihracatını yüzde 71,4 artırarak 28 milyon 753 bin dolar ihracat başarısına imza attı.

İhracat pazarı Avrupa oldu

Haziran ayında Bursa’dan en fazla ihracat198 milyon 838 bin dolarla Almanya’ya gerçekleşti. Almanya’yı 117 milyon 448 bin dolarla Fransa ve 116 milyon 989 bin dolarla İtalya takip etti. Bu ayda en fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkeden 8’i Avrupa kıtasından oldu. En fazla ihracat yapılan 10 ülke arasında yer alan Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, Romanya, Hollanda ve Polonya’ya yapılan ihracat 703 milyon 317 bin dolar olurken, bu rakam Bursa’nın haziran ayındaki toplam ihracatının yüzde 56,6’sı oldu.