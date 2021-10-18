Hukuk ve iş dünyası buluştu 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin (BTSO TAM) koordinasyonunda sekizincisi düzenlenen ‘Hukuk ve İş Dünyası Buluşmaları Paneli, Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. ‘Yargıtay Kararları Işığında Cezai ve İdari Sorumluluk’ ile ‘Covid - 19 Süreci ve İş Hukuku Uyuşmazlıkları’ konularının ele alındığı toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, salgın nedeniyle tüm dünyanın başta toplumsal yaşam ve ekonomi olmak üzere her alanda önemli bir dönüşüm içinde olduğunu ifade etti. Uluslararası yatırımcıların değişime açık, güvenilir ve dinamik ortaklara ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Başkan Burkay, “Türk özel sektörü olarak temel beklentimiz, sürdürülebilir büyüme ve katma değerli üretim hedeflerimizin yolunu açacak düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesidir” diye konuştu.

“Düzenlemeler iş dünyamızın ihtiyacına cevap vermeli”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, kurumsal yapıların daha güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin dış denge ve büyüme gibi ekonomik parametrelerde de sürdürülebilir başarılara ulaşmasının önemine işaret eden İbrahim Burkay, “Ülkemizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla hedeflerine doğru sağlam bir zeminde hareket etmesi kritik önem arz etmektedir. Bu noktada en önemli dayanağımız ise hukuksal alanda yürütülen reformlardır. Çünkü hukuk sistemi ne kadar güçlü olursa insanların birbirlerine, kurumlara ve sisteme duyduğu güven de artar. Adalet ve güven duygusu güçlü olan bir ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Bu kapsamda toplumumuzun ve iş dünyamızın ihtiyacına cevap veren düzenlemeler büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Alışık olmadığımız sorunlara çözüm aramaya başladık”

İbrahim Burkay, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın hayata geçirdiği Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin yargıdaki iş yükünü hafifletirken, kurumları ve demokrasiyi güçlendiren; öngörülebilir yatırımlara ve yeni iş olanaklarına zemin hazırlayan, bununla birlikte firmalara uluslararası ticarette zaman ve itibar kazandıran önemli bir ekosistemin parçası olduğunu da sözlerine ekledi.BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO TAM Divan Başkanı ve BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan, Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Haşim Kılıç ve Yüksel Taşdemir’in ev sahipliği yaptığı toplantıya, İyi Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu ile iş dünyası temsilcileri ve hukuk camiasından önemli isimler katıldı. 8. Hukuk ve İş Dünyası Buluşmaları’nın ‘Yargıtay Kararları Işığında Cezai ve İdari Sorumluluk’ başlıklı ilk oturumunu Yargıtay 12. Ceza Daire Başkanı Ahmet Er yönetirken, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi Sinan Sezer, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Tetkik Hâkimi Serap Kaygusuz ile İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Kurt konuşmacı olarak yer aldı.

