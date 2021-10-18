Hedef 25 bin kadına ulaşmak

Semih AYDIN

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nın “Kadınlarla Büyük Türkiye” hedefi doğrultusunda hayata geçirilen “81 İlde Kadın Emeği Türkiye’nin İstikbali” projesi, ülke genelinde girişimci kadın sayısını artırarak, ekonomiye daha etkin katılımlarını sağlamayı amaçlıyor.

Proje hakkında Ekohaber’e açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Hakkari’den başlattıkları buluşmaları 30 ilde gerçekleştirdiklerini ve Bursa’daki toplantıyı da AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in katılımıyla düzenlediklerini anımsattı. Bu projeyle girişimci olmak isteyen kadınlara rehberlik yapmayı ve ülke nüfusunun yüzde 50’sini oluşturan kadınların ekonomiye daha fazla katma değer sağlamalarını hedeflediklerini kaydeden Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, “Yaptığımız toplantılarda Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinin yanında İŞKUR, KOSGEB ve TKDK gibi kurumlarımızın sağlamış olduğu imkanlar, proje hibeleri gibi konularda kadınlarımızı bilgilendiriyoruz Anayasadaki pozitif ayrımcılık ilkesi gereği kadınların bu desteklerden daha fazla faydalanma imkanı var. Ancak kırsaldaki kadınlarımızın bunlara ulaşması daha zor” dedi.

Destekleri kurum müdürleri anlatıyor

AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana devlet – millet kaynaşmasını ön plana koyduğuna işaret eden Vekil Gözgeç, “Toplantılarımıza kurum müdürlerimizi davet ediyor ve kadınlarımızın destekler için nereye başvurması gerektiğini bizzat kendilerinden dinliyoruz. Bunun yanında bu işi başarmış kadınlarımızın başarı hikayelerini paylaşarak, girişimci olmak isteyen kadınlara cesaret vermek istiyoruz” diye konuştu. Bursa’da başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Osmangazi ve Yıldırım gibi ilçe belediyelerinin de kadınların iş hayatına katılımına yönelik önemli destek ve projeleri olduğunu vurgulayan Vekil Gözgeç, “Kadınların umudunu yeşertip, büyük Türkiye’yi kadınlarla birlikte inşa etmek üzere çıktığımız bu yolda 25 bin kadına ulaşmak istiyoruz” açıklamasında bulundu.

“Eğitim seviyesi artıkça, iş hayatına katılım da artıyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde AK Parti Kadın Kolları olarak “Nerede Kalmıştık Projesi”ni de hayata geçirdiklerini bildiren Gözgeç, eğitim seviyesi arttıkça kadınların iş gücüne katılım oranının da arttığına değindi. “Nerede Kalmıştık?” projesiyle eğitim hayatı bir sebepten dolayı yarıda kalmış, içlerinde ukde kalan kadınlara ulaşmayı amaçladıklarını belirten AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Emine Yavuz Gözgeç, projenin sunduğu avantajlar hakkında şunları söyledi: “Kadınlarımızı açık lise, açık meslek lisesi, olgunlaşma enstitüleriyle tanıştırmak, onları bu okullara kayıt olmasını sağlamak istiyoruz. Ortaokul mezunu bir kadın, olgunlaştırma enstitüsünde iki yıl eğitim aldıktan sonra hem lise diploması hem de iş yeri açma belgesi alabiliyor. Eğitimde fırsat eşitliğinin kadınlarla sağlanması için başlattığımız bu projenin ilk kayıtları 15 Ekim’de son buldu. Ancak ilerleyen süreçte yeni kayıt dönemleri olacak. Eğitimine devam etmek isteyen kadınlarımızı bu projeye katılmaya davet ediyoruz.”

