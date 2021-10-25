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Hasan Usta vefat etti
Bursa karoseri sanayinin öncülerinden Güleryüz Karoseri kurucusu Hasan Keskin vefat etti.
Sektörel Haberler 25.10.2021, 23:14
Hasan Keskin’in cenazesi Çalı Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Çalı Mezarlığı’na defnedildi.
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