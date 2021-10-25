banner8

banner6

banner17

Son Dakika

Hasan Usta vefat etti

Bursa karoseri sanayinin öncülerinden Güleryüz Karoseri kurucusu Hasan Keskin vefat etti.

Sektörel Haberler 25.10.2021, 23:14
Hasan Usta vefat etti

Hasan Keskin’in cenazesi Çalı Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan Cuma namazının ardından Çalı Mezarlığı’na defnedildi. 
 

#Bursa karoseri #Güleryüz Karoseri #Hasan Keskin
Yorumlar (0)
banner14
3
açık
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?