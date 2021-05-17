Gündem KOBİ-GEL destekleri

KOSGEB, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında dijitalleşmek isteyen imalatçı firmalara 1 milyon TL’ye kadar destek sağlayabiliyor.

BTSO Akademi Projesi kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme temalı projelere yönelik KOSGEB’in KOBİ Gelişim Destek Programı’ndan yararlanmak isteyen işletmeler için ‘Proje Yazma Eğitimi’ gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Türkiye ekonomisinin yüzde 99’undan fazlasını oluşturan, toplam istihdamın yüzde 73’ünü, toplam katma değerin yüzde 51’ini gerçekleştiren KOBİ’ler için oluşturulan destek paketlerinin işletmelere can suyu niteliği taşıdığını söyledi.

1 milyon TL’ye kadar destek

KOBİ GEL Destek Programı 2021 yılı proje teklif çağrısı hakkında detaylı bilgiler veren KOSGEB KOBİ Uzmanı Yelkan Güven, “Toplam destek tutarımız 1 milyon TL. Buradaki destek oranımız ise yüzde 60. 300 bin TL hibe, 700 bin TL teminat karşılığında geri ödemeli destek söz konusu. Destek kararı çıkan tutarın yüzde 50’si kadar proje başlamadan erken ödeme talep edebiliyor” dedi.

8 başlık mevcut

KOBİ’lerin 8 ayrı başlıktan birisini ya da birkaçını seçerek başvuru yapabileceğini kaydeden Güven, “Program kapsamında büyük verinin işlenmesi, nesnelerin interneti, robot teknolojileri, akıllı sensör teknolojileri, yapay zeka, siber güvenlik, esnek ve akıllı otomasyon sistemleri ile sanal gerçeklik teknolojileri gibi başlıklar mevcut. Bu kapsamda personel, alınacak makine teçhizat, yazılım, hizmet gibi alanlarda destek veriliyor.” şeklinde konuştu.