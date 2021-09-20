Girişimcilik TÜGİAD’ın  yakın markajında

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği’nin (TÜGİAD) Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu toplantısı İstanbul’da Smart Office Bulvar 216’da gerçekleşti. Genel Başkan Nilüfer Çevikel’in de katıldığı toplantıda TÜGİAD Girişimcilik Ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan yatırım fonu Domino Ventures hakkında önemli bilgiler paylaştı. Çok önemli bir çalışmaya öncülük ettiklerinin altını çizen Genel Başkan Çevikel, “Girişimcilik konusu TÜGİAD’ın yakın markajında olmaya devam ediyor. Yine bir ilke imza atmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Çevikel: Girişimcilere rehberlik yapıyoruz

TÜGİAD’ın girişimcilik konusunda öncü çalışmalara imza atmaya devam ettiğinin altını çizen Genel Başkan Nilüfer Çevikel, zincire her geçen gün yeni bir halka eklendiğini belirterek “Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonumuz, TÜGİAD’ın omurga niteliğindeki komisyonlardan biri. Genel Merkez Yönetimi olarak hem bizim, hem de komisyonlarımızın faaliyetleri her zaman öncü ve vizyon belirleyici niteliği taşıyan önemli faaliyetleri hayata geçiriyor. Günden güne değeri daha iyi anlaşılan ve üzerinde daha çok düşünülmesi gereken girişimcilikle ilgili fark yaratan çalışmalarımız ivme kazanarak devam edecek” diye konuştu.

“Yatırımcıya yüksek getiri sağlayacak”

TÜGİAD Girişimcilik ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Mustafa Kopuk da Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Domino Ventures hakkında “Domino Ventures sayesinde ilk defa Türk iş insanlarının geniş katılımı ile bir yatırım fonu kurma kararı aldık. Domino, TÜGİAD öncülüğünde Türk iş insanları dernekleri tarafından kurulan Hollanda merkezli bir girişim sermayesi yatırım fonu olarak tanımlanabilir. Teknolojinin gücünden yararlanan ve global pazarlarda faaliyet gösteren Türk girişimcilere sermaye ve stratejik destek sağlayarak yatırımcılara yüksek getiri sunulacak” dedi.

