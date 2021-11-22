GESİAD 30 yaşında 

Semih AYDIN

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD), 30’uncu kuruluş yılını düzenlediği balo ile kutladı. 1991 yılında mimar M. Orhan Efe’nin kurucu başkanlığında kurulan GESİAD, bu yıl itibariyle 30. yılını kutluyor. 30. kuruluş yılını, yıl boyunca düzenlediği online ve fiziki etkinliklerle kutlayan GESİAD, bunu 30. Yıl Balosu ile taçlandırdı.

Almira Hotel’de düzenlenen geceye; CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Fatih Kara,GESİAD’ın geçmiş dönem başkanları M. Orhan Efe, Denizhan Sezgin, Ramazan Kaya ve Kerim Demiral’ın yanı sıra dernek üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Gecenin açılış konuşmasını GESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya yaptı. Bir derneğin ilkelerinden hiç taviz vermeden, üstelik her geçen yıl emin adımlarla büyüyerek 30 yılı geride bırakmasının hiç kolay olmadığını ifade eden Kaya, GESİAD’ın bunu başaran nadir derneklerden biri olduğunu ve sadece Bursa’ya değil tüm Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini belirtti.

“Bursa iş dünyasında GESİAD’ın imzası var”

GESİAD’ın bugünkü konumuna ulaşmak için kurulduğu günden bu yana 30 yıldır Bursa ve iş dünyası için önemli faaliyetlere imza attığından bahseden Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: “‘Her şey Bursa için, başka Bursa yok’ yaklaşımında olan üyelerimiz de yine derneğimiz gibi işletmelerinde Bursa ve ülkemiz ekonomisi için çalışıyor, üretiyor, istihdam sağlıyor ve ihracat gerçekleştiriyor. Derneğimiz 30 yıllık süreçte gerçekleştirdiği etkinliklerle adeta bir okul işlevi gördü. Bugün Bursa iş dünyasında GESİAD’ın imzası var.”

Protokolden tebrik

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık ise şunları söyledi: “Bursa iş dünyasıyla her zaman gurur duyuyorum. Ülke çok krizler geçirse de Bursa iş insanı krizi yönetmeyi hep başardı, şartlar ne olursa olsun ülkesine hep katkı koymaya devam etti. Bursa’nın genç insanları da misyonlarını daha ileriye taşıyarak önemli başarılar elde etti.”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir de, “Üreten, istihdam sağlayan ve en önemlisi ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sağlayan siz değerli genç sanayicilerimizi kutluyor, 30. yılınızı da tebrik ediyorum” şeklinde konuştu. Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Başkanı ve geçmiş dönem GESİAD Başkanı Ramazan Kaya ise , “Sivil toplum, bireylerin kurumsal sesidir. STK’ların güçlendirilmesi için çaba göstermek gerekir. GESİAD 30 yılıyla sürdürülebilirlik sağlamış ve her geçen gün güçlenerek bugüne ulaşmıştır” dedi.

Eski başkanlar konuştu, yeni üyelere rozet takıldı

Konuşmaların ardından 30. yıl pastası hep birlikte kesildi. Gecede ayrıca Başkan Murat Kaya tarafından, önceki dönem başkanları M. Orhan Efe, Denizhan Sezgin, Ramazan Kaya, Kerim Demiral ve merhum başkan Melih Çavdar’ın adına oğlu Batur Çağlar’a teşekkür plaketleri verildi. Konuşmalar ve hediye takdimleri sonunda Türk müziğinin önemli sesi Işın Karaca sahne aldı. Sahnede muhteşem bir performans sergileyen Işın Karaca, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Gecenin sonunda Başkan Murat Kaya tarafından sanatçı Işın Karaca’ya çiçek verildi.

