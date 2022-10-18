Genç yıldızlar ödüllendirildi
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği(UTİB) tarafından ‘Eko-Bilinç’ temasıyla 12. kez yapılan Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ta ödüller sahiplerini buldu. İlk 3’e giren yarışmacılar; İngilizce eğitimi, tasarım tescil imkânı, yurtdışı tasarım bursuna başvuru hakkı kazandı. Birinci, ayrıca EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı ve Kullanıcı Eğitimi alacak.
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ta ödüller, 12’nci kez törenle sahiplerini buldu. Yoğun bir eğitim ve eleme sürecinin ardından ‘Favela’ isimli çalışmasıyla birinci olan Sevda Kanalcı, 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi’ne hak kazandı.
Yetenekli tasarımcılar yolda
Türkiye’nin tekstilde uluslararası rekabet gücnü artırmak ve genç ve yetenekli tasarımcıları tekstil sektörüne kazandırmak amacıyla düzenlenen ödül törenine UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Akdeniz Tekstil ve İhracatçıları Birliği Başkanı Fatih Doğan, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Nüvit Gündemir ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Başkanı Halil Ersan Özsoy ile yarışma finalistleri ve çok sayıda davetli katıldı.
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Ekim 2022
Ekim 2022