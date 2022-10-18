Genç yıldızlar ödüllendirildi

Uludağ Tekstil İhra­catçıları Birliği’nin (UTİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatör­lüğü ve T.C. Ticaret Bakan­lığı desteği ile düzenlediği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması Master Class’ta ödüller, 12’nci kez törenle sa­hiplerini buldu. Yoğun bir eğitim ve eleme sürecinin ar­dından ‘Favela’ isimli çalışmasıyla birinci olan Sevda Kanalcı, 1 yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi’ne hak kazandı.

Yetenekli tasarımcılar yolda

Türkiye’nin tekstilde uluslararası rekabet gücnü ar­tırmak ve genç ve yetenekli tasarımcıları tekstil sektö­rüne kazandırmak amacıyla düzenlenen ödül törenine UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşde­len Engin, Akdeniz Tekstil ve İhracatçıları Birliği Baş­kanı Fatih Doğan, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Uludağ Otomo­tiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Başkanı Baran Çelik, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Bir­liği Başkanı Nüvit Gündemir ve Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Prof. Dr. Senih Yaz­gan, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Baş­kanı Halil Ersan Özsoy ile yarışma finalistleri ve çok sayıda davetli katıldı.