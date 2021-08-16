Genç TİM’e Bursa’dan 3 isim

61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine ulaşmak ve toplumun tüm kesimlerinin ihracata özendirilmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda TİM; ihracatın sürdürülebilirliğinin sağlanması, geleceğin ihracat ehli genç neslinin yetiştirilmesi, genç ihracatçı sayısının artması ve iş dünyasında genç girişimciliğinin geliştirilmesi amacıyla Genç TİM’i kurdu. Kuruluş aşamasında tüm sektörlerden 131 genç ihracatçı yer alırken Uludağ İhracatçı Birliklerine bağlı Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Olağaner ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Ayça Kurtcan Ay ve Dilek Acar yer aldı.

Genç TİM’in hedeflerini ve yol haritasını paylaşan TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracat, genç nesillere aktarılması gereken sosyal bir mirastır. Bizler için aslolan, bu milli varlığı, bu duyguyu, heyecanı geleceğe taşımak, gençliğimizle buluşturmaktır. Amacımız, gençlerimizin ellerinde, ihracatla yükselen Türkiye’yi oluşturmak. Gençlerimizi ihracata teşvik edeceğiz, dış pazarlara erişimlerini artıracağız, ticari diplomaside ihracat elçisi yapacağız. Kuruluş aşamasında 131 üyemizle yola çıkmış bulunuyoruz. İnşallah 5 yıl içerisinde, 300 milyar dolara yükselecek ihracatımızla Genç TİM üye sayımızı da 500’lere çıkaracağız” dedi.

