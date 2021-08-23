Geçmişten geleceğe UTİKAD ekibi Bursa’da

Lojistik sektörünün çatı kuruluşu UTİKAD’ın yönetimine aday olan Geçmişten Geleceğe UTİKAD ekibi, 15 Eylül’de yapılacak 38. Seçimli Olağan Genel Kurul öncesinde attıkları adımları ve hedeflerini Bursa’daki dernek üyeleriyle paylaştı.

Geçmişten Geleceğe UTİKAD ekibi adına konuşan Dr. Kayıhan Özdemir Turan, genel kurulun yaklaşık bir yıldır pandemi şartları nedeniyle yapılamadığına vurgu yaparak, “Adaylığımızı açıkladığımızla 8 sayfalık bir manifesto ile hedeflerimizi üyelerimizle paylaşmıştık. Ancak geçen süreyi iyi değerlendirebilmek, zaman kaybetmemek adına girişimlerde bulunmaya başladık. Derneğimizin üye sayısını artırmaya, üyesinin bulunduğu illeri çoğaltmaya ve Türkiye’nin her bölgesine yayılmasını sağlamaya odaklandık. Adaylığımızı açıkladığımızda derneğimizin 458 olan üye sayısı şu an 520’li sayılara ulaştı. 16 ilde üyemiz vardı, bu sayı şimdiden 22’ye çıktı. UTİKAD’ın Bursa’daki üye sayısını da 6’dan 9’a çıkmasını sağladık. Rakam az gibi görünebilir ancak Bursa’da yüzde 50’lik bir artışı daha göreve gelmeden başardık” değerlendirmesinde bulundu.

Bursa’ya temsilcilik açılacak

Turan, Bursa’nın, Türkiye’nin üretiminde ve dış ticaretinde çok ciddi bir rolü olduğunu hatırlattı. Bursalı üreticilerin ve lojistik şirketlerinin ticaret hacmine olan katkılarını daha da artırmak istediklerini söyleyen Turan, göreve geldiklerinde Bursa’da temsilcilik açacaklarını sözlerine ekledi.