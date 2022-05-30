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GastroFest heyecanı
5Haziran’da Botanik Park’ta gerçekleştirilecek Bursa’nın ilk gastronomi festivali Bursa GastroFest için geri sayım başladı.
Sektörel Haberler 30.05.2022, 23:13
Şehrin eşsiz lezzetlerinin görücüye çıkacağı festivale binden fazla ziyaretçi beklediklerini belirten Bursa Skal Kulübü Başkanı Gülçin Güleç, lezzet tutkunlarını büyük buluşmaya davet etti. Yeme-içme severleri ünlü şefler, yemek yazarları ve kanaat önderleriyle buluşturacak olan Bursa GastroFest; Uludağ Premium, Eker Süt Ürünleri, Hilton Bursa Convention Center, Podyumpark Bursa ve İnoksan’ın sponsorluğunda; Bursa Skal Kulübü tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği’nin (GÜMTOB) destekleriyle 5 Haziran’da Botanik Park’ta düzenlenecek.
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