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GastroFest heyecanı

5Haziran’da Botanik Park’ta gerçekleştirilecek Bursa’nın ilk gastronomi festivali Bursa GastroFest için geri sayım başladı.

Sektörel Haberler 30.05.2022, 23:13
GastroFest heyecanı

Şehrin eşsiz lezzet­lerinin görücüye çıkacağı festivale binden fazla ziya­retçi beklediklerini belirten Bursa Skal Kulübü Başkanı Gülçin Güleç, lezzet tutkun­larını büyük buluşmaya davet etti. Yeme-içme se­verleri ünlü şefler, yemek yazarları ve kanaat önder­leriyle buluşturacak olan Bursa GastroFest; Uludağ Premium, Eker Süt Ürün­leri, Hilton Bursa Conven­tion Center, Podyumpark Bursa ve İnoksan’ın spon­sorluğunda; Bursa Skal Ku­lübü tarafından Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Güney Mar­mara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Der­neği’nin (GÜMTOB) destek­leriyle 5 Haziran’da Botanik Park’ta düzenlenecek.

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