Fuarcılıkta ‘KFA’ farkı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmaların dış ticaret hac­mini güçlendirmek amacıyla hayata geçir­diği Küresel Fuar Acentesi (KFA Fuarcılık) sektörlerin dünyaya açılmasını sağlıyor. 2022 yılında HOMETEX Ev Tekstili, Bursa Textile Show, Bursa Food Point ve Junios­how fuarlarını gerçekleştiren KFA Fuarcılık, Bursalı firmaları yurt dışında sektörlerinde marka olan 15 fuar organizasyonu ile de bu­luşturdu.

HOMETEX’te 1.5 milyar dolarlık iş hacmi

Sektörün ulusal ve uluslararası oyuncula­rını İstanbul’da buluşturan fuarda, yerli ve yabancı 650’yi aşkın firma yeni ürünle­rini sergiledi. Sektörün çatı kuruluşu Tür­kiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TET­SİAD) tarafın­dan KFA Fuarcılık Şir­keti organizas­yonunda 17-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı sektördeki moda ve trendleri belirledi. Fuara 5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaret yapılırken, iş hacmi ise beklenti­leri de aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar ola­rak gerçekleşti.

Fuarcılığa imza

KFA her geçen sene kalite çıtasını yükselt­meyi sürdürüyor. KFA Fuarcılık HOMETEX Fuarı’nın yanı sıra tekstil sektörünün marka etkinliklerinden Bursa Textile Show, gıda sektöründe iş hacmine katkı sağlayan Bursa Food Point ve bebe çocuk konfeksi­yonu modasını belirleyen Junioshow Fuarı’nın organizasyonunu üstlendi.

KFA 2023’e hızlı başladı

Sektörlerin taleplerine göre fuar takvi­mini kurgulayan KFA Fuarcılık 2023 yılında fuarcılık çalışmalarına hızlı başladı. 11-14 Ocak tarihlerinde arasında Junioshow Fuarı ile sektör temsil­cilerini 70 ülke­den gelen yabancı iş profes­yonelleri ile bu­luşturan KFA Fuarcılık, yeni yıldaki ilk yurt dışı fuar organi­zasyonunu da Al­manya’da Heimtextil Fuarı’na gerçek­leştirdi.

KFA Fuarcılık 2022 yılında yurt dışı fuar organizasyonla­rına hız kesmeden devam etti. Fransa, ABD, Hindistan, İtalya ve Almanya’da düzenle­nen sektörlerin en önemli organizasyonla­rıyla sektör temsilcilerini buluşturdu. KFA, 2022 yılında 15 fuar için geniş katılımlı heyet düzenledi.