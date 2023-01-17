Fuarcılıkta ‘KFA’ farkı
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmaların dış ticaret hacmini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Küresel Fuar Acentesi (KFA Fuarcılık) sektörlerin dünyaya açılmasını sağlıyor. 2022 yılında HOMETEX Ev Tekstili, Bursa Textile Show, Bursa Food Point ve Junioshow fuarlarını gerçekleştiren KFA Fuarcılık, Bursalı firmaları yurt dışında sektörlerinde marka olan 15 fuar organizasyonu ile de buluşturdu.
HOMETEX’te 1.5 milyar dolarlık iş hacmi
Sektörün ulusal ve uluslararası oyuncularını İstanbul’da buluşturan fuarda, yerli ve yabancı 650’yi aşkın firma yeni ürünlerini sergiledi. Sektörün çatı kuruluşu Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından KFA Fuarcılık Şirketi organizasyonunda 17-21 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen HOMETEX Ev Tekstili Fuarı sektördeki moda ve trendleri belirledi. Fuara 5 günde 126 ülkeden 170 bin ziyaret yapılırken, iş hacmi ise beklentileri de aşarak yaklaşık 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Fuarcılığa imza
KFA her geçen sene kalite çıtasını yükseltmeyi sürdürüyor. KFA Fuarcılık HOMETEX Fuarı’nın yanı sıra tekstil sektörünün marka etkinliklerinden Bursa Textile Show, gıda sektöründe iş hacmine katkı sağlayan Bursa Food Point ve bebe çocuk konfeksiyonu modasını belirleyen Junioshow Fuarı’nın organizasyonunu üstlendi.
KFA 2023’e hızlı başladı
Sektörlerin taleplerine göre fuar takvimini kurgulayan KFA Fuarcılık 2023 yılında fuarcılık çalışmalarına hızlı başladı. 11-14 Ocak tarihlerinde arasında Junioshow Fuarı ile sektör temsilcilerini 70 ülkeden gelen yabancı iş profesyonelleri ile buluşturan KFA Fuarcılık, yeni yıldaki ilk yurt dışı fuar organizasyonunu da Almanya’da Heimtextil Fuarı’na gerçekleştirdi.
KFA Fuarcılık 2022 yılında yurt dışı fuar organizasyonlarına hız kesmeden devam etti. Fransa, ABD, Hindistan, İtalya ve Almanya’da düzenlenen sektörlerin en önemli organizasyonlarıyla sektör temsilcilerini buluşturdu. KFA, 2022 yılında 15 fuar için geniş katılımlı heyet düzenledi.
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