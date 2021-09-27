“Fiyat istikrarı doğru politikalarla sağlanır”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) BUSİAD Evi Bahçesinde düzenlediği “Yeniden Merhaba” etkinliğinin konuşmacısı, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski oldu. Etkinliğe online olarak katılan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, pandeminin ekonomiler için belirsizlikler yarattığını belirterek, bu durumun küresel ekonomide para ve maliye politikalarında keskin değişimlere neden olduğunu söyledi. Kaslowski, şöyle devam etti:“Küresel para politikası yön değiştirmeye başladı. Pandeminin başından itibaren görülen mali destekler azalmaya başlayacak. Türkiye olarak bu sürece, yüzde 19’un üzerinde enflasyonla giriyoruz. Ülkemizin uzun yıllardır gündeminde olan enflasyon ve faiz ekonomimizi dış dalgalanmalara açık hale getiriyor.”

Finansal istikrar ve öngörülebilirlik vurgusu

Büyümede ve üretimde sürdürülebilirliği sağlamanın birinci koşulunun kalıcı düşük enflasyon olduğunun altını çizen Kaslowski, “Fiyat istikrarını, fiyatlara müdahale ederek değil, liberal piyasa işleyişini destekleyen, doğru ve öngörülebilir politikalar ile sağlayabiliriz. Aksi takdirde kısa vadeli kazanımlar için attığımız her adım ülke ekonomimize çok daha maliyetli şekilde geri dönmekte. Burada önceliğimiz risk priminin düşürülmesi olmalı. Finansal istikrarı ve öngörülebilirliği sağladığımız sürece enflasyonda kalıcı düşüşü görebiliriz” dedi.

Kaslowski değişen iktisadi sisteme dikkat çekti

Global iktisadi sistemin değiştiğini ve yeni sisteme Türkiye’nin de hızla uyum sağlaması gerektiğini de kaydeden Kaslowski, yeni sitemde yeşil ve dijital dönüşümün öne çıktığına vurgu yaparak, “Sektörel yeşil ve dijital dönüşüm hedeflerini destekleyen, 2050 yılına yönelik karbon-nötr olma hedefi belirleyen yol haritasını hazırlamalı ve uygulamalıyız” çağrısında bulundu. Kaslowski konuşmasında Türkiye’nin AB ve Batı için sığınmacılara karşı tampon bölge olmayı sürdüremeyeceğini belirterek, AB ile ilişkilerin sığınmacı ekseninden çıkartılarak yeniden üyelik perspektifine oturtulması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Yeni enerjiyle önümüzü aydınlatalım”

Toplantının açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay ise 1,5 yıllık pandeminin ardından bir araya gelinmesi nedeniyle etkinliğin adını “Yeniden Merhaba” koyduklarını söyledi. Türkay, pandemi döneminde dijital dönüşümden yeşil ekonomiye kadar pek çok konuda çalışmalar yaptıklarını da ifade ederek, BUSİAD üyelerini çalışmalara katılmaya davet etti. Türkay, “Gelişen, değişen, bazen anlamakta zorlandığımız bir dünyayı öngörebilmek için gönüllü olarak yer aldığınız BUSİAD çatısı altında, kollektif olarak üreteceğimiz yeni enerjiyle, önümüzü aydınlatalım” dedi. Konuşmaların ardından BUSİAD’a yakın zamanda üye olan, Lale Yıldız, Erdem Kaya, Ahmet Okçuoğlu, Ayhan Tokay ve Sezer Sönmez’e BUSİAD Başkanı Türkay tarafından üyelik rozetleri takıldı.