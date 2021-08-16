Festival 59. kez yeniden

Bursa’nın sanat hayatına 1962’den bu yana yön veren Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla bu yıl 59.su gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’nin açılışı Ferhan Tülmen’in sunumu, Tenor Hakan Aysev ile Bursa Devlet Senfoni Orkestrası’nın muhteşem konseriyle başladı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Uluslararası Bursa Festivali’nin Bursa’nın marka etkinliği olduğunu söyledi. Tüm dünyayı saran ve birçok alışkanlığı değiştiren pandeminin kültür ve sanatı da sekteye uğrattığının altını çizen Matlı, “Dijital etkinlikler, tiyatro günleri gibi programlarla bu sıkıntılı dönemde kültür ve sanat hayatına soluk vermeye çalıştık. Bu yıl yine pandemi nedeniyle yapılamayan Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları coşkusunun özlemini giderebilmek adına Yerel Halk Dansları Şölenimizi gerçekleştirdik” dedi.

Sahneler boş kalmayacak

Zor koşullar altında da olsa bu etkinliğin gerçekleşmesine önemli katkılar sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sanat ve sanatçıya verdiği değerden dolayı teşekkür eden BKSTV Başkanı Matlı, “Festival 30 Ağustos’a kadar Bursa’yı kültür ve sanat ile renklendirecek. Sonrasında ise Ekim ayının sonuna kadar Tan Taşçı, Zeynep Bastık, Mashar- Fuat –Özkan, Şener Şen, Sibel Can gibi Türkiye’nin birçok ünlü ismi Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak. Yine Ekim ve Kasım ayında Uluslararası Kukla ve Gençlik Tiyatroları ile Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunları Festivalimiz gerçekleştirilecek” diye konuştu.

Sponsorlara teşekkür

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BKSTV Başkanı Özer Matlı daha sonra festivale katkı sağlayan sponsorlara teşekkür ederek plaketlerini takdim etti. Başkan Aktaş ve BKSTV Başkanı Matlı, Uludağ Premium adına Ömer Kızıl, Durmazlar adına Hüseyin Bülbül, Oyak Renault adına Selim Akbaş, BTSO adına Aytuğ Onur, Atış Yapı adına Ahmet Atış, Kumova İnşaat adına Beren Toker, Hayat Hastanesi adına Fatih Özkul, Abidin Usta adına Şakir Özen, Özhan Marketler Zinciri adına Elif Özhan, BUPiliç adına Onur Özkul, DOSABSİAD adına Nilüfer Çevikel, Güngör Turizm adına Ahmet Güngör, Royal Hotel adına Orhan Çapar, Ömür Bozası adına Atakan Kuşku, Okul Etiketi.com adına Zerrin Fitöz, BiletiniAl adına, Numan Çatmakaş’a teşekkür ederek plaketlerini sundu.

