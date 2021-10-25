Faiz oranı yüzde 16’ya çekildi

TCMB’den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu’nun, politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 16’ya düşürdüğü kaydedildi. Duyuruda, küresel iktisadi faaliyette yılın ilk yarısında yaşanan toparlanmaya rağmen yakın dönemde açıklanan güven endeksleri ve salgının etkisiyle gerilemeye başladığı belirtildi. Duyuruda küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artışların uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açtığı ifadelerine yer verildi. Duyuruda, taleplerdeki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla enflasyondaki yükselişin hafifleyeceği öngörüsüne yer verildi. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklendiği açıklanan duyuruda, bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz ettiği bildirildi.

Sürdürülebilir finans uygulamaları gündemde

Kurul’un, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirdiği bildirilen duyuruda, şunlar kaydedildi: “Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. Kurul, ayrıca iklim ve diğer çevre kaynaklı riskleri sınırlandırmak amacıyla, para politikasının ana hedeflerinde bir değişikliğe yol açmadan sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun vadeli bir politika olarak destekleme kararı almıştır.

