Eylülde azalan üretim yıllık yüzde 8,9 arttı



TÜİK, eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,9 yükseldi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 9,7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 arttı.Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 8,82 artış oldu.

Aylık yüzde 1,5 gerileme

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına kıyasla yüzde 1,5 geriledi. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Sanayide üretim 3. çeyrekte yıllık 10,8 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bu yılın 3’üncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 10,8 yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre de mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi yüzde 1,6 artış gösterdi.

