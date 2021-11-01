Ev tekstilinin marka yarışmasında ödüller verildi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Alanında uzman jüri üyeleri tarafından belirlenen finalistlerden dereceye giren proje sahipleri, çevrimiçi programla ödüllerini aldı. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yarışma Komitesi Başkanı Aslı Türkün Karaçor’un ev sahipliğinde gerçekleşen ödül törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Sürdürülebilir yaşam teması

“Sürdürülebilir Yaşam Tarzı Yaratmak” temasıyla düzenlenen yarışmaya 75’i kadın, 4’ü erkek olmak üzere 79 genç tasarımcı katılırken, yoğun geçen bir eğitim ve değerlendirme sürecinin ardından 5 kadın tasarımcı finale kalmayı başardı. Jüri üyelerinin değerlendirmeleri ile bu yılki yarışmada birinciliği On The Road isimli koleksiyonu ile Dokuz Eylül Üniversitesi Moda Giyim Tasarımı mezunu Birce Avcu kazandı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğrencisi Buse Sözen’in Antroposen Marmara isimli koleksiyonu ile ikinci olduğu yarışmada yine aynı bölümden mezun olan Pelin Aykar ise Entropy isimli koleksiyonu ile üçüncü oldu.

Dereceye girenlere önemli fırsatlar

Tüm katılımcıların farklı konularda toplam 60 saatlik eğitim sürecinden geçtiği Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda dereceye giren üç tasarımcı ise bu eğitimlere ek olarak 3 aylık online İngilizce eğitimi, tasarımını tescil ettirme imkanı ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yurtdışı Tasarım Bursu’na başvurma imkanı kazandı. Yarışmada birinci olan tasarımcı ise ayrıca 1 Yıllık EAT Jakarlı Dokuma Tasarım Programı Lisansı & Kullanıcı Eğitimi almaya hak kazandı. Dereceye giren tasarımcılar ayrıca sanayiciler ile buluşturularak, projelerini anlatma ve işbirliği şansına da sahip olacak.