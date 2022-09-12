Endüstriyel yemek sektörü rahat bir nefes aldı

Sektör temsilcileri, kalıcı olması halinde fiyat istikrarının endüstriyel yemek sanayi paydaşlarına ve tüketicilere de yansıyacağını dile getirdiler.

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yaptığı açıklamada gıda fiyatlarının sabit kalmasına yönelik gelişmeler üzerinde dururken, sektörün uzun süre sonra biraz da olsa nefes alabildiğini söyledi. Başkan Dönmez, dünya genelinde yaşanan kuraklık, enerji ve gübre fiyatlarındaki artış ile yetersiz üretim arzının yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tahıl sevkiyatına darbe vurması ve ülke içinde döviz kurunda yaşanan yükselişin gıda fiyatlarında yüksek artışlara yol açtığını hatırlattı.