Endüstri gelecekle buluşacak

Otomasyon, lojistik, kay­nak, elektrik, elektronik, enerji, metal işleme, hidro­lik ve pnömatik sektörle­rini tek çatı altında birleştiren 29’uncu Uluslararası WIN EURASIA Fuarı, 360 derece imalat sa­nayini tecrübe etmek için benzersiz fırsatlar sunarken, sektöre dair tüm yeniliklerin bir arada sergilendiği bu­luşma noktası olacak. Geçtiği­miz yıl 17 ülkeden 500’den fazla katılımcının yer aldığı WIN EURASIA Fuarı’nı 92 ülke­den 35 bin 728 kişi ziyaret etti. Yurt içi ve yurt dışından bin­lerce satın alma yetkilisinin zi­yaret edeceği WIN EURASIA bu yıl Bursa’dan 13 firma katılacak.