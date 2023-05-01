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Endüstri gelecekle buluşacak

Yeni mottosunu “Endüstri gelecekle buluşuyor” olarak belirleyen WIN EURASIA – World of Industry Fuarı 7 – 10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde imalat sanayini uluslararası pazarlara buluşturmaya hazırlanıyor.

Sektörel Haberler 01.05.2023, 23:08
Endüstri gelecekle buluşacak

Otomasyon, lojistik, kay­nak, elektrik, elektronik, enerji, metal işleme, hidro­lik ve pnömatik sektörle­rini tek çatı altında birleştiren 29’uncu Uluslararası WIN EURASIA Fuarı, 360 derece imalat sa­nayini tecrübe etmek için benzersiz fırsatlar sunarken, sektöre dair tüm yeniliklerin bir arada sergilendiği bu­luşma noktası olacak. Geçtiği­miz yıl 17 ülkeden 500’den fazla katılımcının yer aldığı WIN EURASIA Fuarı’nı 92 ülke­den 35 bin 728 kişi ziyaret etti. Yurt içi ve yurt dışından bin­lerce satın alma yetkilisinin zi­yaret edeceği WIN EURASIA bu yıl Bursa’dan 13 firma katılacak.

#Win Eurasia
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