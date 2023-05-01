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Endüstri gelecekle buluşacak
Yeni mottosunu “Endüstri gelecekle buluşuyor” olarak belirleyen WIN EURASIA – World of Industry Fuarı 7 – 10 Haziran tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde imalat sanayini uluslararası pazarlara buluşturmaya hazırlanıyor.
Sektörel Haberler 01.05.2023, 23:08
Otomasyon, lojistik, kaynak, elektrik, elektronik, enerji, metal işleme, hidrolik ve pnömatik sektörlerini tek çatı altında birleştiren 29’uncu Uluslararası WIN EURASIA Fuarı, 360 derece imalat sanayini tecrübe etmek için benzersiz fırsatlar sunarken, sektöre dair tüm yeniliklerin bir arada sergilendiği buluşma noktası olacak. Geçtiğimiz yıl 17 ülkeden 500’den fazla katılımcının yer aldığı WIN EURASIA Fuarı’nı 92 ülkeden 35 bin 728 kişi ziyaret etti. Yurt içi ve yurt dışından binlerce satın alma yetkilisinin ziyaret edeceği WIN EURASIA bu yıl Bursa’dan 13 firma katılacak.
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