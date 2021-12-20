Ekonomide hareketli hafta

Yılın sonuna doğru yaklaşırken Türkiye ekonomisini yakından ilgilendiren önemli kararların alındığı bir hafta geride bırakıldı.

Asgari ücretin işverene maliyeti 5 bin 879 lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4’üncü toplantısının ardından alınan karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılı için geçerli asgari ücretin 4 bin 250 lira olduğunu kamuoyuna açıkladı. Böylece asgari ücrette artış yüzde 50 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki yıldan itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisinin alınmayacağını da duyurdu. Erdoğan, “Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz” dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre brüt asgari ücret 5 bin 4 lira olarak hesaplandı. Yeni asgari ücretin işverene yansıması SGK primi ve işveren işsizlik sigorta primi de dahil olmak üzere toplam 5 bin 879 lira olacak.

Politika faizinde 100 baz puan indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu’nun (PPK) son toplantısında 100 baz faiz indirim kararı geldi. PPK’nın politika faizini yüzde 15’ten yüzde 14’e indirdiği kararını açıkladığı duyuruda, faiz indirimlerinin duracağı ima edildi. Açıklamada, “Kurul, politika faizinin 100 baz puan indirilerek arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022’nin ilk çeyreğinde yakından takip edilecektir” ifadelerine yer verildi. Dünyanın merakla beklediği Amerika Merkez Bankası’nın (FED) kararı ise faizi sabit tutmak oldu.

Döviz haftayı rekorla kapattı

Tüm bu gelişmelerin yaşandığı haftada dövizdeki yukarı yönlü hareketlilik de devam etti. Pazartesi günü 13,80’den haftaya başlayan dolar 16,49, haftaya 15,61’den başlayan euro ise 18,55 seviyesinde haftayı tamamladı. Gram altın ise bir haftada 795 liradan 950 liraya yükseldi.

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