Eğitimde dijital dönüşüm zamanı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteği ve Bursa Ticaret Sanayi Odası (BTSO) ve Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında Bursa Tophane Meslek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde (MTAL) atölye sınıflarının açılışı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Milletvekili Osman Mesten, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman İnan, Osman Güler ve Engin Bayram ile BTSO Konsey üyeleri Abidin Şakir Özen ve Mustafa Dağlı’nın katılımıyla gerçekleşti.

‘Okullarda teknoloji üretilmeli’

Atölyelerde gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen Vali Canbolat, “Proje kapsamında PLC Kontrol Sistemleri, Pnömatik - Elektropnömatik, İleri Robot Sistemleri Uygulamaları, Otomatik Üretim, Akıllı Bina Teknolojileri, Pano Montaj ve Tasarım Atölyeleri meslek lisemize kazandırıldı. Artık okullarımızda teknoloji üretilmelidir” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri Durak da, okul - sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için 27 projeye 15 milyon TL kaynak sağlayacaklarını kaydederek, “Mesleki eğitim kurumlarının kapasitelerini geliştirerek sektör dinamiklerinin taleplerinin karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu.