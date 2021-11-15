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“Düşüş üretimdeki zorlukların yansıması”
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Eylül ayı sanayi üretim endeksi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirdi.
Sektörel Haberler 15.11.2021, 23:26
Eylül ayı sanayi üretim endeksi hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, “Aylık yüzde 1,5 azalıp yıllık yüzde 9’a yakın artan sanayi üretim endeksinin beklentinin altında olması, büyümenin temel bileşeni üretimdeki zorlukların yansımasıdır. Sanayici, enerji başta olmak üzere üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle bu sürecin üstesinden gelebilecektir” ifadelerini kullandı.
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