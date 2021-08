Dijital ve yeşil dönüşümde TÜGİAD-TOBB iş birliği başlıyor

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkanları, Kurul ve Komisyon Başkanları ile birlikte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, dijital ve yeşil dönüşüm başta olmak üzere birçok alanda TÜGİAD ile TOBB arasında iş birliği kararı alınırken ortak teknoloji merkezinin kurulması içinde ilk adımlar atıldı.

Çevikel’den dijital dönüşüm vurgusu

Sürdürülebilir kalkınma için Türkiye’nin teknolojiyi üreten ve satan ülke konumunda olması gerektiğinin altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD olarak teknoloji şirketleri ve start-up’lara yakın destek verdiklerini söyledi. Türkiye’de e-ticarin gelişmesi ve KOBİ’lerin dijitalleşmesinin önemine vurgu yapan Çevikel, bu alandaki hazırlıkların bir an önce tamamlanmazsa e-ticarette nitelikli personel sorunu yaşanacağına dikkat çekti.

TOBB tarafından ABD’nin Chicago kentinde açılan Türkiye Ticaret Merkezi’nin, Türkiye’ye küresel rekabette avantajlar sağladığını belirten Çevikel, bu tür merkezlerin sayılarının artırılmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Çevikel, “En büyük ihracat pazarlarında daha aktif olunması için çalışmalar yapılması kaçınılmaz. Teknoloji Geliştirme Merkezi konusunda da TÜGİAD ve TOBB arasında TOBB Üniversitesi’ni de kapsayacak şekilde kapsamlı bir iş birliğini de hayata geçireceğiz” dedi.

Konuşmasında Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yerini alması gerektiğini vurgulayan Çevikel, TOBB ile birlikte bu alanda yeni projelere imza atacaklarını sözlerine ekledi.

“TÜGİAD ile ortak adımlar atacağız”

TOBB’un kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesinde öncü bir kurum olduğunu söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, “Uzun yıllardır kadın ve genç girişimcilerin desteklenmesi adına büyük işlere imza attık ve atıyoruz. Bu anlamda TÜGİAD’ın Genel Başkanının kadın olması, benim için son derece önemli. O nedenle TÜGİAD ile her türlü iş birliğine açığız” açıklamasını yaptı.

TÜGİAD’ın yürüttüğü çalışmaları ve gündemine aldığı projeleri yakından takip ettiğini de kaydeden Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak öncelikli gündem maddelerimiz arasında yer alan dijital dönüşüm ile ilgili atılan her adımı çok önemsiyoruz. Yakın zamanda TÜGİAD yönetimi ile bir görüşme daha yapacağız. Böylece dijital dönüşüm yol haritasında aynı ekip içinde daha sağlam adımlar atacağız. Özellikle dijital dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve kadın girişimciler konularında TÜGİAD ile ortak adımlar atacağız. Birçok alanda da iş birliğine gitme kararı aldık” diye konuştu.