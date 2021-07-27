Dijital Euro çalışmasının startı verildi

Bankadan yapılan açıklamada, dijital euro projesinin uygulanabilirliğinin araştırılması için 24 aylık bir sürecin başlatılmasına karar verildiği duyuruldu.Açıklamada, bu süreçte dijital avronun nasıl tasarlanacağının, Euro Bölgesi’ndeki herkese nasıl sunulacağının ve dijital para biriminin ileride olası etkilerinin inceleneceği kaydedildi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, “Dijital euro hakkındaki raporumuzu yayınladığımızdan bu yana dokuz ay geçti. Bu süre içinde, çok daha fazla analiz yaptık. Vatandaşlardan ve profesyonellerden katkılar aldık, cesaret verici sonuçlar veren bazı deneyler yaptık. Bütün bunlar bizi vites yükseltmeye ve dijital avro projesini başlatmaya karar vermemize neden oldu” yorumunda bulundu. Lagarde, “Çalışmamız, dijital çağda vatandaşların ve firmaların en güvenli olan para biçimine; merkez bankası parasına erişmeye devam etmesini sağlamayı amaçlıyor” dedi.