Dijital dönüşüm hız kazanacak

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Programı’na göre, dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulan akıllı ürün ve sistemlerin geliştirilmesi ve kullanımı sağlanacak.

Öncelikli sektörlerde dijital dönüşüm alanında deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak, farkındalık çalışmaları yürütecek ve teknoloji tedarikçileriyle kullanıcıları bir araya getirecek Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (model fabrika), OSB ve teknoloji geliştirme bölgelerinde oluşturulacak. Bu doğrultuda yeni model fabrikaların yalın altyapısı kurulacak.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler bünyesinde siber güvenliğin uçtan uca sağlanması için gerekli asgari güvenlik tedbirlerinin tanımlandığı kılavuz doküman hazırlanacak. Böylece sanayi işletmelerinin siber güvenlik konusunda farkındalık ve yetkinlikleri artırılıp, fabrika ve tedarik zincirlerinde koruyucu güvenlik önlemleri alınması sağlanacak ve firmaların uçtan uca siber güvenliği periyodik olarak test edilecek.

Program kapsamında hem sanayiye yönelik akıllı dijital teknolojileri üreten hem de bu teknolojileri iş süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektöründeki KOBİ’lere destekler sunularak, proje teklif çağrılarına çıkılacak.

Endüstriyel bulut platformu geliyor

Programla birlikte öncelikli sektörlere yönelik endüstriyel bulut platformlarının hayata geçirilmesi de hedefleniyor. İlgili meslek kuruluşlarıyla devletin de katılım sağladığı, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların uygulamalar geliştirip kullanıcılara ulaşabileceği, firmalara dijital altyapı ve hizmetlerin merkezi olarak sunulacağı endüstriyel bulut platformu ilk etapta otomotiv sektörü için kurulacak. Bu iş modeli, elde edilecek tecrübe doğrultusunda diğer öncelikli sektörlere yaygınlaştırılacak. Dijital dönüşüm kapsamında, halen 7 olan yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezi sayısının gelecek yıl 11’e, öncelikli sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yerli ürün ve hizmet sağlayıcılarla iş birliği içinde geliştirdikleri dijitalleşme proje sayısının da 939’dan 1189’a çıkarılması sağlanacak.

