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Demir çelik sektörü Metalexpo Eurasia’da buluşuyor

Demir, çelik, metal ürünleri ve üretim teknolojileri fuarlarının beşincisi olan Metalexpo Eurasia 2023, 27-30 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek.

Sektörel Haberler 18.09.2023, 22:17
Demir çelik sektörü Metalexpo Eurasia’da buluşuyor

Demir çelik sektörünün önemli buluşma noktalarından biri konumunda olan Metalexpo Eurasia 2023, sadece yurt içinde değil, özellikle orta doğu ve asya bölgelerinde varlıklarını sürdüren demir çelik profesyonellerinin de tercih ettiği uluslararası organizasyonların başında yer almaktadır.

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