Demir çelik sektörü Metalexpo Eurasia’da buluşuyor

Demir çelik sektörünün önemli buluşma noktalarından biri konumunda olan Metalexpo Eurasia 2023, sadece yurt içinde değil, özellikle orta doğu ve asya bölgelerinde varlıklarını sürdüren demir çelik profesyonellerinin de tercih ettiği uluslararası organizasyonların başında yer almaktadır.