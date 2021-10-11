Cumhuriyet Ödülleri 26 Ekim’de

BUMİAD dernek merkezinde düzenlenen etkinliğe, BUMİAD Kurucu Başkanı İlker Özaslan, BUMİAD Danışma Kurulu Başkanı M. Orhan Efe, BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir, yönetim kurulu ve danışma kurulu üyeleri katıldı.

Basın toplantısında konuşan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Bozdemir, ödüllere ilk olarak 2017 yılında başladıklarını ve bu yıl 5’ncisini düzenlemelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Cumhuriyet Ödülleri’nin artık geleneksel ve kurumsal bir kimlik kazandığını belirten Bozdemir, 2021 Cumhuriyet Ödülleri’ni, 26 Ekim Salı akşamı düzenleyecekleri baloda sahiplerine takdim edeceklerini belirtti.

BUMİAD’ın çizgisine paralel isimler

Çeşitli müzakereler sonucunda BUMİAD’ın da çizgisine paralellik gösteren 3 isme ödül vermekte mutabık kalındığını belirten Bozdemir, bu isimlerin Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ve duayen öğretmen Nurten Ceyhan olduğunu açıkladı. Basın toplantısında konuşan BUMİAD Danışma Kurulu Başkanı M. Orhan Efe de, Cumhuriyet Ödülleri’nin geçmişiyle ilgili bilgi verdi. Efe, “2017 yılında başladığımız bu ödüllerde, M. İlker Başbuğ, Prof. Dr. Ulviye Özer, Nesin Vakfı, Çağdaş Eğitim Kooperatifi, OİB Lisesi, Muazzaz İlmiye Çığ, Erdem Saker, Mümin Ceyhan, Mustafa Bozbey gibi isim ve kurumlar ödüllendirildi” diye konuştu.

