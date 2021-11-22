Coşkunöz’den istihdama güçlü destek

Proje kapsamında bugünün ve geleceğin mesleklerine yönelik Siber Güvenlik, Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC) ve Endüstriyel Kalıpçılık eğitimleri verilecek. CEV’de gerçekleştirilecek eğitimler, 2022’nin Şubat ayında başlayacak.

“İstihdam sürecinde yanlarında olacağız”

İmzalanan protokol ve iş birliği ile ilgili bilgi veren CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy Susuzlu şunları söyledi: “Günümüz teknolojilerini de kullanarak geliştirdiğimiz nitelikli mesleki eğitim programları ve eğitim alanındaki projelerimizle istihdama katkı sağlarken, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine de destek olmayı hedefliyoruz. 3 ayrı eğitime katılacak katılımcıların eğitimlerini tamamlamalarının ardından istihdam süreçlerinde de yanlarında olacağız.”

“Kurslar istihdamı artırmayı hedefliyoruz”

Protokole İŞKUR’u temsilen imza atan Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Eren Türkmen ise “Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere imzaladığımız bu protokolle, mesleki eğitim kursları düzenleyeceğiz. Bu birliktelikle; mesleki eğitim kurslarına katılan ve mezun olan genç iş arayanların ve dezavantajlı grupların açık iş pozisyonu olan iş yerlerinde istihdam edilmesini amaçlamaktayız” dedi. Mesleki ve teknik eğitimin en önemli amacının nitelikli insan yetiştirmek olduğunu ifade eden Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür de, “Mesleki ve teknik eğitimin asıl sahibi sektördür ve biz de bu alanda sektörün ön planda olmasını çok önemsiyoruz. Bursa çok önemli bir sanayi kentimiz. Burada geliştirdiğimiz sektör iş birlikleri ile bir yandan nitelikli iş gücünü artırarak ekonomiyi desteklerken bir yandan da öğrencilerimizin geleceğine sahip çıkıyoruz” diye konuştu

Başvuruları Aralık 2021’de başlayacak Kurs kapsamında 3 ayrı program olarak verilecek olan Siber Güvenlik, Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC) ve Endüstriyel Kalıpçılık eğitimleri, CEV’in eğitim atölyelerinde gerçekleştirilecek. Eğitim başvuruları Aralık 2021 itibariyle CEV ve İŞKUR web siteleri üzerinden gerçekleştirilebilecek.