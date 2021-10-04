CIGRE’nin gündemi otomotiv

Programda konuşan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, elektrik üretim sistemlerinde yerliliğe verdikleri önemi anlattı. TESAB ve CIGRE Türkiye Ulusal Komitesi Başkanlığı görevini de yürüten Alagöz, “Elektrikli araçlarda enerjinin depolanması, şarj edilmesi ve sistemlerin hazırlanmasıyla ilgili varlık göstermek durumundayız. Elektrik adına üzerimize düşen yükümlülüğün bilincindeyiz” dedi.

“AB’nin tedbirlerine cevap vermeliyiz”

Otomotiv endüstrisinde yaşanan değişime işaret eden Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik de, Avrupa Birliği’nde 2035 yılından itibaren yeni araçların tamamımın sıfır emisyona sahip olacağına dikkat çekti. Çelik, “AB’ye yoğun olarak ihracat yapan sektör olarak yeşil mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi gibi AB’nin giderek katılaşan tedbirlerine hızlı şekilde cevap vermek hayati önem taşıyor” diye konuştu.

TOGG, Bursa’nın avantajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın otomotivle ilgili ciddi altyapıya sahip olduğunu ve yerli otomobile ev sahipliği yapacağını hatırlatarak, “Bursa, otomotiv sektörü uluslararası standartlarda üretim yaparak dünya pazarına ihracat gerçekleştiriyor. Hızla gelişen teknolojiyle elektrikli araçların kullanım oranı artmaya başladı. TOGG’un Bursa’da olması bizi ziyadesiyle heyecanlandırıyor, ülkeye çok önemli fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.

İş dünyası Bursa otomotiv sektörüne güveniyor

Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu İbrahim Burkay, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, Bursa’nın otomotivdeki gücüne vurgu yaparak elektrikli araçlarda da bu gücün devam edeceğini söylediler.

Limak Enerji ve Zorlu Enerji sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlik, sektör temsilcilerinin sunumlarıyla sürdü.

