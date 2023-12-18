CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey: Bursa sanayisi hormonlu büyüdü

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Mustafa Bozbey, Bursa sanayisi ile ilgili Ekohaber’e özel açıklamalarda bulundu. Bursa’nın yeni bir sanayi bölgesine ihtiyacı olmadığını ifade eden ve yeni sanayi bölgeleri inşa etmenin, yeni göç dalgalarına neden olduğunu belirten Bozbey, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) ile ilgili de “Yeri doğru değil. Planlama olmayan, ulaşım, alt yapı ve barınma ihtiyaçları çözülmemiş alanlarda organize sanayi bölgesi yapmak kenti yalnızca kirletir” dedi.

Sanayi iyi planlanmalı

“Bursa sanayisi kendisi gibi hormonlu büyüdü. Denetimsiz, plansız ve altyapısız” diyen Mustafa Bozbey, “Sanayinin, göçün kontrol altına alınması ve yeniden planlanması lazım. Tabi ki sanayiye de üretime de ihtiyacımız var. Ancak sanayi yapılacak alanlar yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş. Eğer siz tarım toprağına sanayi alanı yapar, sanayiyi iyi planlamazsanız , verimli toprakları sanayi alanı yaparsanız asla doğru olmaz. Bursa sanayiye doymuştur. Bursa’nın daha fazla sanayiye ihtiyacı yok. Mevcut sanayi bölgelerinde yüzde 30 civarında boşluk var”dedi.

Togg’un yeri yanlış

Bir şey yaparken insanları, çevreyi nasıl etkileneceğini düşünülmesinin gerekliliğinin altını çizen Bozbey, “Evet, sanayiden para kazanırsınız ama insanları kaybedersiniz. Örneğin Togg, bir otomobil fabrikasıdır sanayiye katkıdır. Devletin projedir yapılabilir ama yeri doğru değil. Gemlik’e değil de gelin Kütahya tarafına yapın. Marmara Denizi’nin zaten müsilaj sorunu var. Önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edecek. Canlı kalmayacak. Bunun önüne geçmenin yolu burda nüfusu arttırmak değil aksine nüfus yoğunluğunu azaltmaktır” diye konuştu.