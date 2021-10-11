Celal Beysel’den STK’lara  altın değerinde tavsiyeler



Semih AYDIN

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (MARSİFED), genişletilmiş yönetim kurulu ve sinerji toplantısını gerçekleştirdi. BUSİAD Başkanı Ergun Hadi Türkay, HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, GESİAD Başkanı Murat Kaya ile MARSİFED’e bağlı derneklerin başkan ve yöneticilerinin katıldığı gecenin konuğu ise MARSİFED Kurucu Başkanı ve Floteks Yönetim Kurulu Başkanı Celal Beysel oldu. BUSİAD, TÜGİAD ve TÜRKONFED gibi önemli STK’larda uzun yıllar etkili görevlerde bulunan Celal Beysel, yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşları ile ilgili tecrübelerini anlatarak, dinleyenlere önemli tavsiyeler verdi.

“Kuvvetler ayrılığı ve anayasal koruma”

Kuruluşunda rol aldığı MARSİFED’in güçlü temeller üzerinde yükselmesinden mutluluk duyduğunu belirten Beysel, STK’ların başarılı olması için kuvvetler ayrılığı ve anayasal koruma gerektiğini vurguladı. STK’ların ve burada görev alan yöneticilerin askeri, ticari ve siyasi güce ulaşmayı hedeflememesi gerektiğinin altını çizen Beysel, bunun yanında sivil toplum kuruluşlarının devlet organı gibi hareket etmemesi gerektiğini ifade etti. Beysel, bu durumun STK’lara zarar verdiğini sözlerine ekledi.

STK’ların sürdürülebilir, kurumsal bir ses olmayı sağladığını kaydeden Beysel, “STK’lar benzer toplulukları, ortak akıl içerisinde buluşturur. MARSİFED ve TÜRKONFED de ülkenin muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak isteyen insanlarını bir araya getiriyor” dedi.

Kaya’dan üniversite çıkışı

Gece konuşan MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya da, Türkiye’deki üniversite ve üniversite öğrencisi sayısının fazlalığına dikkat çekerek, bu durumun hem eğitimin niteliğine hem de mesleki eğitime zarar verdiğini söyledi. Kaya, konuşmasını Celal Beysel’in Sivil Toplum Kuruluşlarına Adanmış Bir Ömür kitabından bölümler okuyarak tamamladı.Gecenin sonunda MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, gecenin konuğu Celal Beysel’e plaket takdim etti.

