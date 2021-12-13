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Cari denge 3,16 milyar dolar fazla verdi
Türkiye’nin cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu.
Sektörel Haberler 13.12.2021, 23:23
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ekim ayında 93 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 156 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede, geçen yılın ekim ayında 1 milyar 289 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu yılın aynı döneminde 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
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