Cari denge 3,16 milyar dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, geçen yılın ekim ayında 93 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 156 milyon dolarlık fazla oluştu. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 15 milyar 425 milyon dolara geriledi. Bu gelişmede, geçen yılın ekim ayında 1 milyar 289 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu yılın aynı döneminde 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

