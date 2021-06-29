Büyükelçi Alagiç’ten Bursa iş dünyasına davet

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa’ya gelen Bosna Hersek’in Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç, iş dünyası temsilcileriyle de bir araya geldi. Alagiç, bu kapsamda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) ve Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği’ni (RUMELİSİAD) ziyaret etti. Büyükelçiye ziyaretlerinde AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Türkiye – Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Refik Özen ile Bosna Hersek’in Bursa Fahri Konsolosu Muzaffer Çilek de eşlik etti.

“Bosna Hersek önemli fırsatlar sunuyor”

Ziyaretleri kapsamında BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve yönetim kurulu üyeleri, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve yönetim kurulu üyeleri ile RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Büyükelçi Alagiç, Bosna Hersek’e yatırım çağrısı yaptı. Türk iş insanları için Bosna Hersek’te önemli fırsatlar olduğunu vurgulayan Alagiç, “Bosna Hersek stratejik konumu, elverişli ticaret alanları, rekabetçi fiyatta nitelikli işgücü, istikrarlı finansal sistemi, düşük maliyetli ve cazip yatırım lokasyonları sunuyor. Biz Türk girişimcilerle daha çok iş birliği yapmak istiyoruz. Bu konuda desteğe hazırız. Bursa’daki yatırımcıları en yakın zamanda Bosna Hersek’e davet ediyorum” dedi.