BUÜ işbirlikleri ve yatırımlarla güçleniyor

Hayata geçirilen projeler ve akademik gelişim süreci hakkında bilgiler veren Kılavuz, geride kalan süreçte üniversitenin derlenip toparlandığını vurguladı.

Semih AYDIN

Görükle Kampüsü’nde yer alan Çamlık Yemekhanesi’nde yerel ve ulusal basın temsilcileriyle buluşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, devam eden yatırımlar ve maliyetleri hakkında bilgilendirmeler yaptı.

Yönetime geldiklerinde öğrenci dostu ve toplumla bütünleşmiş bir üniversite hedeflediklerini kaydeden Prof. Dr. Kılavuz, yönetim değil yönetişim anlayışıyla, kararları ortak akıl çerçevesinde alarak, uygulamalara katılımın sağlandığını söyledi. Görev süresi boyunca üniversite – sanayi işbirliklerinde ciddi mesafe aldıklarına işaret eden Prof. Dr. Kılavuz, bu başarıda payı olan ULUTEK ve Teknoloji Transfer Ofisi’ni tebrik etti. Bu kurumların üniversite ile sanayici arasında köprü oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Kılavuz, “Kapatılmak üzere olan bir Teknoloji Transfer Ofisimiz vardı. Hocalarımızın çalışmaları, yöneticilerimizin azmi ve çalışanlarımızın gayreti ile bugünlere geldik” dedi. BUÜ’nün kapasitesi ve deneyiminin sanayi işbirlikleriyle daha da güçleneceğini belirten Prof. Dr. Kılavuz, “Göreve başladığımızda 26 olan patent sayımızı, 276’ya çıkardık. Bunların hepsi bizim zamanımızda değil. Çok önceki yıllarda patent aldığı ortaya çıkan hocalarımızın konudan haberi yok. Tabiri caizse biz bu anlamda üniversitemizi derleyip toparladık” diye konuştu.

ULUTEK Teknopark’ta Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) da ortaklıkları bulunduğunu anımsatan Rektör Kılavuz, burada yapılması planlanan yatırımlar hakkında şu bilgileri verdi:

“BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın hazırlattığı 800 milyon dolar tutarındaki proje hayata geçirildiği takdirde 144 dönüm arazi içerisinde büyük bir Ar – Ge Merkezi’ne sahip olacağız. Bu projeye bütçe bulunması için çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında Renault, Ar – Ge Merkezi’ni yeniden ULUTEK’e taşımak istiyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nin (TUSAŞ) burada bir Ar-Ge Merkezi var. Eğer biz TUSAŞ’a 1 yıl içerisinde 2 katlı bin metrekarelik bir yer hazırlayabilirsek, önümüzdeki yıl 30, sonraki yıl 50 ve 2025’e kadar 150’ye yakın mühendisi burada çalıştıracaklarını açıkladılar.”

Konuşmasında 2022 yılı bütçesi ile de bilgi veren Rektör Kılavuz, önümüzdeki yıl 1 milyar 6 milyon lira bütçeleri olacağını kaydetti. Prof. Dr. Saim Kılavuz, bu bütçenin yüzde 85’inin personel ve SGK giderleri olduğunu ve yatırım bütçelerinin yüzde 23 artığı bilgisini paylaşarak, söz konusu bütçenin Hacettepe ve Ankara Üniversitesi gibi üniversitelerden yaklaşık yüzde 30 daha az olduğunu sözlerine ekledi.

