BUÜ hem üretiyor hem satıyor

Görükle Yerleşkesi’ndeki bir dönümlük arazide onlarca tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriliyor.

Kekik, ada çayı, nane, ekinezya gibi bitkilerden elde edilen baharat ve çaylar, üniversitenin marketinde satışa sunuluyor.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği konusunda 20 yıldır çalışmalar yaptığını söyleyen fakültenin Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Kaçar, Yerleşkede tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan bir koleksiyon alanı oluşturduklarını ve uzun zamandır çalışma yaptıklarını belirtti. Kaçar, araziyi 12 yıldır uygulamalı eğitim için kullandıklarını dile getirdi.Arazide tıbbi ve aromatik çok sayıda bitkinin bulunduğunu dile getiren Kaçar, “Bu bahçe, öğrencilerimiz için uygulama alanı. Bu konularla ilgili derslerimiz var. Öğrencilerin bitkileri görerek, tanıyarak mezun olmalarını sağlıyoruz. Burası aynı zamanda bizim çalışmalarımız için ön bahçe niteliğinde.” dedi.

Kaçar, tıbbi ve aromatik bitki tarımının Türkiye’de yeni yeni yaygınlaşmaya başladığını anlattı.

Bir bitkiyle çalışmaya başlamadan önce bahçede testler yaptıklarını bildiren Kaçar, “Kuraklığa, soğuğa karşı nasıl, herhangi bir hastalık, zararlı sorunu var mı, diye bakıyoruz. Bunları test ettikten sonra bitkiyle ilgili daha ayrıntılı çalışmalar yapmaya başlıyoruz.” diye konuştu.