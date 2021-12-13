BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu’ndan çağrı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yüksek Danışma Kurulu toplantısının gündemi ekonomi oldu. BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu gerçekleştirdiği toplantının ardından ekonomik gelişmelere ilişkin bir basın bildirisi yayınladı. Ekonomi yönetimine yönelik çağrılarda bulunulan açıklamada, BUSİAD üyeleriyle yapılan anketin sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı.

“Belirsizlikler olumsuz etkiliyor”

Türkiye ekonomisinin sermaye hareketlerinin serbest olduğu dışa açık bir ekonomi olduğu, bu nedenle de Batı ekonomileri ile hem üretim ve dış ticaret hem de finansal açıdan uzun yıllar içinde oluşmuş bağlarının söz konusu olduğu belirtilen bildiride şu açıklamalara yer verildi: “Makroekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyüme için kur ya da faiz gibi değişkenlerin piyasada doğru sinyal vermesi ve politikaların öngörülebilir olması gerekir. Politikaların öngörülebilirliği ise, ekonomi ile ilgili kurumların kendi amaçları doğrultusunda işlerini yapması ve belirsizliklerin azaltılmasına bağlıdır. Belirsizliklerin olduğu ve fiyatların dengelenmediği durumlarda, fiyatlama davranışları bozulmakta ve üretim, tüketim, yatırım ve finansman kararları olumsuz etkilenmektedir.” BUSİAD Yüksek İstişare Kurulu bildirisinde, cari açığın azaltılması için uzun vadeli politika çerçevelerinin benimsenmesi gerektiği vurgulanarak, “Kurumsal düzeyde resmi politika belgeleri ile şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılan, özel sektör ve sivil toplumun katılımını içeren, farklı sektörlere yönelik politika demetlerini bütüncül bir bakış açısıyla ele alan makro bir program dâhilinde cari açık ile ilgili sorunlar ortadan kaldırılabilir” ifadelerine yer verildi.

Ankette çarpıcı sonuçlar

Basın bildirisinde BUSİAD üyeleriyle yapılan anketin sonuçları açıklandı. Anket neticesinde BUSİAD üyeleri, Türkiye’nin ekonomik kriz içinde olduğu gerçeğini kabul etmenin, sorunlara üretilecek çözümler açısından önemli olduğu fikrinde birleşti. Ucuz işçilikle, ihracatı artırma politikasını sürdürülebilir bulmayan BUSİAD üyeleri, şu anki konjonktürde yatırım iklimini uygun bulmadıklarını; yatırım pozisyonunda, döviz hareketlerini faiz oranlarına göre daha fazla önemsediklerini anket sonuçlarında ortaya koydu.Ankette, BUSİAD üyeleri faiz hareketleri ile cari fazla yaratılabileceğinin mümkün olmadığı fikrinde birleşti. Anket neticesine göre, güven sağlayan, ileriye dönük kapsamlı sürdürülebilir bir ekonomik program ile enflasyon, faiz ve dövizin istikrara kavuşacağı öngörüsü ortaya konuldu. Batı dünyasından ekonomik olarak ayrışması tercihinin Türkiye’yi toparlanması çok uzun zamanlara yayılacak bir ortama iteceği fikrinde birleşen BUSİAD üyeleri; yabancı sermaye için yatırım iklimini sağlayan şartların oluşturulması gerektiğini, bunun için de eğitimde nitelikli insan yetiştirecek programlar geliştirilmesini, gençlerin Türkiye’deki şirketlerde çalışmasını sağlayacak ekonomik, sosyal ve özgürlük alanları yaratılması gerektiği düşüncesi anketteki önemli konu başlıklarından oldu.

