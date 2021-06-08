BUSİAD Bursa’yı yeşil dönüşüme hazırlayacak

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Bursa sanayisine etkilerini en aza indirmek ve gerekli dönüşümü kolaylaştıracak bir fonksiyon üstlenmek amacıyla, BUSİAD bünyesinde kurulan, Avrupa Yeşil Paktı Görev Gücü’nün tanıtımı nedeniyle BUSİAD Evi’nde basın toplantısı düzenlendi.

“Engel değil, fırsat olarak görmeliyiz”

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, Avrupa Birliği’nin (AB) 2050’de karbon – nötr hedefiyle sera gazı emisyonlarını azaltmayı amaçlayan bir program olduğunu söyleyen BUSİAD Başkanı Türkay, “Şunu çok iyi anlamak ve içselleştirmek zorundayız, bu salt bir çevre meselesi değil, yeni bir uluslararası ticaret ve iş stratejisidir. Bunu bir engel değil, kendimiz ve dünyamız için bir fırsat olarak görmeliyiz. AB, 2050 yılında kıtada karbon nötr durumuna ulaşmak için de, Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) uygulamasını başlatıyor. SKD ile AB’nin paydaşları da belirlenen karbon sınırlarına uymak zorunda kalacak, aksi halde bedelini ödeyecek” dedi.

İhracatının yaklaşık yarısını AB ülkelerine yapan Türkiye’nin de bu mutabakattan etkileneceğini vurgulayan Türkay, “Pazarımızı kaybetmek istemiyorsak, karbon salınımını düşürmek zorundayız. Bunun için de enerjide ve ulaşımda fosil yakıtlar yerine, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçları hayatımızın vazgeçilmezi kılmalıyız. Üretimde ve tüketimde döngüselliği içselleştirmeli, sürdürülebilir ürünleri norm haline getirmeli ve atık kavramını sıfıra indirmeliyiz” diye konuştu.

BUSİAD’ın bugüne kadar ihracatta, mesleki ve teknik eğitimde, dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0’da öncü roller üstlendiğinin altını çizen Türkay, bunlara yeşil ekonomiyi de eklemiş olduklarını dile getirdi. Türkay, “Türkiye’nin ilk OSB’sini kuran, otomotivin merkezi, tekstilin kurucusu olan Bursa artık yeşil ekonominin de merkezi olacak” diyerek konuşmasını tamamladı.

BUSİAD’ın eylem planı hazır

Türkay’ın ardından söz alan, BUSİAD AB Yeşil Paktı Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban da, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedefleri ve eylem planı hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, AB’nin bu stratejisini ticaret ile diğer ülkelere de yaymayı planladığını ve AB ile ticaret yapan tüm kuruluşların bu stratejiler çerçevesinde üretim yapmak zorunda kalacağını söyledi.

BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü olarak yeni şekillenecek ticaret sistemiyle ilgili farkındalık uyandırmayı ve sanayide gerekli altyapının oluşturulmasına katkı vermeyi amaçladıklarını kaydeden Çoban, bu konuda hazırladıkları eylem planının detaylarını paylaştı.

“Hepimize ciddi görevler düşüyor”

BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Doç. Dr. Efsun Dindar ise yeşil ve temiz bir Bursa için herkese ciddi görev düştüğünü vurguladı.

Dindar, “Öncelikli olarak sanayinin kontrolsüz büyümesi, tarım topraklarının tahrip edilmesi ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin önüne geçilmelidir.

Yasal bir zorunluluk olduğu için değil, gelecek nesillerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşayabilmesi için vicdani bir sorumluluk ile yerine getirmesi gerekmektedir. Bu vizyon ile kurulan çalışma grubumuz 2020’den bu yana yaptığı çalışmalar ile Bursa’nın geleceğe dönük stratejik bir planlama ile yol haritasını oluşturmaya başlamıştır” dedi.

BUSİAD bünyesinde kurulan Avrupa Yeşil Paktı Görev Gücü’nün tanıtım toplantısında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “Avrupa Yeşil Mutabakatı salt bir çevre meselesi değil, yeni bir uluslararası ticaret ve iş stratejisidir” dedi.