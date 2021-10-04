Bursasu, satışta zirveye yürüyor

Uludağ’ın zirvesinden gelen doğal kaynak suyunu 2018 yılında Muradiye markası ile tüketiciyle buluşturmaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursasu markasının da devreye girmesiyle aylık 1 milyon koli üretim barajını aştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa merkezde 2020 yılında 160 bin koli olan pet su ürünleri satışının 2021 yılında yüzde 75’lik artışla 280 bin koliye çıktığını belirterek, bu rakamla Bursasu’nun Bursa’da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdiğini söyledi. Kestel’in Gözede mevkiinde Uludağ yamaçlarında 2018 yılında ‘Muradiye Su’ markası ile üretime başlayan su şişeleme fabrikası, geçtiğimiz yılın Kasım ayında üretimine Bursasu markasını da ekledi. Bursa ismi ile su sektöründe daha geniş pazarlara açılmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa Jeotermal A.Ş uhdesindeki su şişeleme fabrikasında 2019 yılı Eylül ayında 778 bin 615 koli ile en yüksek üretim, 2020 yılı Eylül ayı itibariyle de 710 bin koli ile en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Fabrika üretim ve satışında çok önemli bir eşik olan aylık 1 milyon koli barajı da geçtiğimiz ay aşılarak 1.milyon 48 bin 428 koli satış rakamına ulaşıldı.

Doğallığın adı zirvenin tadı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, üretim ve satışta 1 milyon eşiğinin aşılmasını fabrikada düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Aktaş, “2020 yılına kadar aylık ortalama 80 bin koli olarak seyreden Bursa merkezdeki pet su ürünleri satışı, 2020 yılında ortalama 160 bin koliye, 2021 yılında yüzde 75’lik artışla 280 bin koliye yükseltildi. Bu rakamla Bursasu, Bursa’da en çok satılan ilk 3 marka arasına girdi” diye konuştu.

Hedef 7 milyon koli

Pandemi koşullarına rağmen 2021 yılı için hedefledikleri 7 milyon koli üretim ve satış rakamını gerçekleştirebileceklerini dile getiren Başkan Aktaş, “2022 yılında aylık ortalamada 750.000 koli satış, bir önceki seneye göre iç pazarda yüzde 25, ihracatta 80.0000 koli ile yüzde 60 büyüme, damacanada ise aylık 50 bin damacana ile yüzde 60 büyüme hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.Konuşmasında 15 Ekim’den itibaren mobil cihazlardan da Bursasu siparişlerinin verilebileceğini müjdesini paylaşan Aktaş, bununla birlikte Almanya merkezli olarak Avrupa’da ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ihracat ve yeni pazar çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

