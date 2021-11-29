Bursa’nın örnek kadın girişimcileri

Başarılarıyla Türkiye’ye örnek olan Bursalı iş kadınlarının geleneksel hale getirdiği toplantıların Kasım ayı buluşmasında gündem ekonomi oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun (KGK) önceki dönem yönetimi, gerçekleştirdikleri toplantılarla Bursa’da kadın girişimciliğinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Başarılarıyla Türkiye ve Bursa’da örnek olan Bursa’nın kadın girişimcileri, TOBB Bursa KGK çatısı altında gerçekleştirdikleri önemli çalışmaları, görev sürelerini tamamlamalarının ardından da devam ettiriyor.

2009’dan bugüne güçlenen dostluklar

Bursa’nın önde gelen sanayici ve iş kadınlarının TOBB Bursa KGK çatısı altında 2009’da başlayan birlikteliği, yıllar içerisinde güçlenerek devam ediyor. İş kadınları her ay düzenli olarak gerçekleştirdikleri toplantılarda Bursa ve Türkiye gündemindeki konuları değerlendirirken, kadın girişimciliğinin önünü açacak ve kadınların ekonomiye katılımını artıracak projeler hakkında da fikir alışverişinde bulunuyor.

Bursalı iş kadınları geleneksel toplantılarını Kasım ayında Çağrışan Restoran’da gerçekleştirdi. TOBB Bursa KGK geçmiş dönem Başkanı Emine Örnek, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mefküre Zümbülova, İç Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nur Gül Araslan ile Bursa’nın başarılı iş kadınları Belgin Gökçe, Nurgül Özselek, Ulviye Yahya, Nalan Tayan, Dilek Şeker, Gül Öztürk, Müfide Karaduman ve Esin Berker’in katıldığı toplantının gündemi ise ülke ekonomisinde yaşanan son gelişmeler oldu.

