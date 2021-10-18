Bursa’nın değerleri buluştu

Pandemi nedeniyle uzun süredir düzenlenemeyen Bursa’nın Değerleri Söyleşisi etkinliğinin ikincisi, Bursa’nın değerli hukukçu ve siyasetçi isimleri Ali Arabacı, Ertuğrul Yalçınbayır ve Yahya Şimşek’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bursa Baro Başkanı Gürkan Altun’un yönelttiği sorularla eski Başbakan Yardımcısı ve hukukçu Ertuğrul Yalçınbayır ile eski Bursa milletvekilleri ve aynı zamanda Bursa Barosu’nun eski başkanları Ali Arabacı ve Yahya Şimşek pek çok bilinmeyene de ışık tuttu. Büyük ilgi gören söyleşiye Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız da katıldı.

Tecrübeleriyle ışık tuttular

İlk sözü alan isim, farklı siyasi partilerde ve devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Ertuğrul Yalçınbayır oldu. Yalçınbayır, Ali Arabacı ve Yahya Şimşek ile uzun yıllar hem iş alanında hem de Bursa için, toplum için aralarındaki nezaketi hiç eksik etmeden birlikte çalıştıklarını söyledi.

Siyasetçi ve hukukçu Yahya Şimşek de hem siyaset hayatında hem de bir hukukçu olarak kentle ilgili sorunların çözümü için verdikleri mücadelelere değindi. Aynı zamanda Bursa Hukukçular Derneği kurucuları olduklarını söyleyen Şimşek, “Hukuku benimsedik, hep aklımızda oldu. Hukukçu demek hukuku sonuna kadar her türlü riske karşı koruyabilmek demek” dedi.

Eski Bursa Milletvekili ve Bursa Barosu’nun eski başkanlarından Ali Arabacı da Yalçınbayır ve Şimşek ile avukatlık mesleğine başladıklarında ortaklık kurduklarını belirterek “Zamanla aramızda bir kültür birliği oluştu. Şeffaflık ve dürüstlük de vardı. Bütün bunlar hak ihlallerine, çevre ihlallerine, aklınıza gelebilecek bütün insan hakları ihlallerine karşı mücadeleyi getirdi” diye konuştu.

