Bursa’da eylül’de 5 bin 58 konut satıldı

TÜİK, eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde eylülde 147 bin 143 konut satışı gerçekleştirildi. Eylülde satılan konut sayısı ağustosa göre yüzde 4,06, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artış gösterdi.

Bursa 5’inci oldu

Eylül ayı konut satış istatistiklerine göre eylül ayında Bursa’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1 artarken, ağustos ayına göre ise yüzde 21 azaldı. Eylülde 5 bin 58 konutun satıldığı Bursa bu rakamla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından eylülde en fazla konutun satıldığı 5’inci il oldu. Eylül ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışı yüzde 16 azalırken, Bursa’da bu oran yüzde 23 oldu. Söz konusu ayda Bursa’da bin 106 ipotekli satış gerçekleştirildi.

Satışların yüzde 68’i ikinci el konutta oldu

Türkiye genelinde sıfır konut satışları eylül ayında artış gösterirken, Bursa’da ise düştü. Türkiye genelinde sıfır konut satışı geçen yılın eylül ayına göre yüzde 6,2 artarak 43 bin 967 oldu. Bursa’da ise sıfır konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 azaldı. Bursa’da eylül ayında satılan konutların yüzde 68’i ikinci el oldu. Söz konusu ayda Bursa’da bin 601 sıfır konut satılırken, ikinci elde bu rakam 3 bin 457 olarak kayıtlara geçti.

9 ayda 29 bin 261 konut satıldı

Ocak – eylül aylarını kapsayan yılın ilk 9 aylık dönemine bakıldığında ise Türkiye genelinde konut satışlarında yüzde 18,2 düşüş yaşandı. Bu dönemde Türkiye’de toplam 949 bin 138 konut satıldı.Yılın ilk 9 ayında Bursa’daki konut satışları yüzde 21,2 azalarak, 34 bin 319 oldu.

“2021 yılı 2019’un tekrarı olmasın”

Eylül ayı konut satış rakamlarını değerlendiren İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, Bursa’daki rakamların Türkiye’nin aynası olarak görülebileceğini belirterek, sıfır konut ve ipotekli satışlardaki düşüşe dikkat çekti. Andıç, “Ülkemizde de, Bursa’mızda da, ilk 9 aylık konut satış ortalamalarına ya da ilk dokuz aydaki konut satış toplamlarına da baksak, son 5 yılın en düşük sıfır konut satış ve ipotekli satış rakamlarının yaşandığı yılda olduğumuzu görebiliriz. Bunun sağlamasını veren de, hem Bursa’da hem de ülkemizde 2021 yılının yine son 5 yılda en çok ikinci el konut satılan yıl olmasıdır” diye konuştu.

Sıfır konut satışlarını teşvik edici uygulamaların hayata geçirilmesi başta olmak sektörü ayağa kaldıracak desteklerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan Andıç, “Temennimiz, 2018 Ağustos ayındaki kur şokunu daha şiddetli şekilde yaşadığımız şu günlerin ardından önlem almak için tekrar bir yıl beklenmesin. 2021 yılı 2019’un tekrarı olmasın. İlk kez ev alacaklara ve/veya oturmak için ev alacaklara KDV indirimi, tapu harçlarından muafiyet ve/veya konut kredi kampanyası düzenlenmesi ilk akla gelen önlemlerdir” dedi.

