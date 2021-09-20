Bursa’da ağustosta 4 bin 907 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.

Bursa 5’inci oldu

Açıklanan istatistiklere göre söz konusu ayda Bursa’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 azalarak 4 bin 907 olarak kayıtlara geçti. Bursa bu rakamla İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’nın ardından ağustosta en fazla konutun satıldığı 5’inci il oldu. Ağustos ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışı yüzde 63 azalırken, Bursa’da bu oran yüzde 67 oldu. Bursa’da bin 55’i ipotekli olarak satıldı. Bu ayda sıfır konut satışında da düşüş yaşandı. Türkiye genelinde sıfır konut satışı geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 18 düşüşle 42 bin 639 oldu. Bursa’da ise sıfır konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,9 azalarak bin 446 olarak kayıtlara geçti. Bursa’da ağustostaki satışların yüzde 70’i ikinci el konutlardan gerçekleşti.

Ocak – ağustos dönemini kapsayan yılın ilk 8 aylık verilerine bakıldığında ise Türkiye genelinde konut satış sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 azalarak 801 bin 995 bin oldu. Yılın ilk 8 ayında Bursa’da gerçekleştirilen satışlarda ise yüzde 24,1 düşüş oldu. Ocak – ağustos döneminde Bursa’da toplam 29 bin 261 konut satıldı. Ağustosta yabancıya satılan konut satışları sektörün yüzünü güldürdü. Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışlarında geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 50,6 artış yaşanarak, toplam 5 bin 866 konut satıldı.

Yabancıların ilgisi arttı

Bursa’da ise ağustosta yabancıya satılan konutlarda yüzde 73,1 artış yaşandı. Bu ayda Bursa’da yabancılara 206 konut satıldı. Bursa bu satış rakamıyla İstanbul, Antalya, Ankara, Mersin ve Yalova’nın ardından yabancılara en fazla konut satılan 6’ncı il oldu.