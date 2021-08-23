Bursa’da 2 bin 221 inşaata onay verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak – Haziran 2021 dönemine ilişkin “yapı izin istatistikleri”ni açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 88,4, bunların yüz ölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüzde 49,8 arttı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 65,4 milyon metrekare oldu. Bunun 38,5 milyon metrekaresi konut, 14,4 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 12,5 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti.

Bursa’da metrekare de değer de arttı

Bursa’da, Ocak – Haziran 2021 döneminde geçen yılın ilk 6 ayına göre belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 91, bunların yüz ölçümü yüzde 61, değeri yüzde 117, daire sayısı yüzde 87 arttı.

Bursa’da yapı ruhsatı verilen 2 bin 221 binanın toplam yüz ölçümü 2 milyon 433 bin 63 metrekare oldu. 10 bin 858 dairenin inşa edilmesi öngörülen alanların 1 milyon 333 bin 536 metrekaresi konut kullanım alanı, 631 bin 817 metrekaresi konut dışı alan ve 467 bin 710 metrekaresi ortak kullanım alanı olarak kayıtlara geçti. Bursa’da yapı ruhsatı verilen binaların toplam değeri ise 5,9 milyar lira oldu.

1,825 binaya kullanma izni verildi

Yılın ilk altı ayında Bursa’da yapı kullanma izin belgesi alan bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak bin 825 oldu. Bunların toplam yüz ölçümleri yüzde 14 artışla 2 milyon 427 bin 292 metrekare olarak kayıtlara geçti.

Bursa’da yapı kullanma izin belgesi alan binalarda 12 bin 256 daire yer alırken, bunların toplam değeri 5,9 milyar lira oldu. Bu binaların 1 milyon 449 bin 600 metrekaresi konut alanı, 464 bin metrekaresi konu dışı alan ve 513 bin 692 metrekaresi ortak kullanım alanı olarak kullanılacak.