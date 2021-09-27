Bursa tekstilcileri Amerika’da şova hazırlanıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) organizasyonunda ABD’ye çıkarma yapmaya hazırlanan Türk tekstil sektöründe geri sayım sürüyor. ABD’nin prestijli fuarlarında ürünlerini dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilere sunmaya hazırlanan sektörde fuar çalışmaları son sürat devam ediyor. Kapılarını 29 Ekim’de açacak olan ABD’nin en önemli fuar organizasyonları arasında gösterilen LA Textile Show’a katılacak firmalar netleşti. Giyimlik kumaş, aksesuar ve ev tekstili üreticilerine yönelik düzenlenen fuar 1 Ekim’e kadar devam edecek. Fuarda Türk tekstil sektörünün önde gelen firmaları ürünlerini sergileme fırsatı yakalayacak. LA Textile Show’da 9 Bursa firması da yer alacak.

“ABD dünyaya açılan pencere”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, ABD’nin sektörlerin dünyaya açılan penceresi olma özelliği taşıdığını söyledi. Engin, “Genel olarak baktığımızda Türkiye tekstil sektörü, dünya ihracatında 7. sırada yer alıyor. Ülkemizde de sektörümüz hazır giyimle birlikte en büyük ikinci ihracatçı sektör. Düzenlenen fuarların tekstil sektörünün mevcut konumuna etkisinin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü sektör temsilcilerimiz fuarlarda dünyanın dört bir yanından gelen iş insanları, tasarımcı ve üreticilerini, ülkemizin tasarım gücünü, üretim ve servis kalitesi ile tanıştırıyorlar” dedi.



La Textile’e Katılan Bursa Firmaları

Firma Adı

Confetti Tekstil

İpeker

Kotonteks

Koza Tekstil

Özel Tekstil

Özkay Tekstil

Reisoğlu

Şahsa Tekstil

Seçen Tekstil



